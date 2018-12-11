المديرة المالية لهواوي تطالب بالإفراج عنها

أخبار الآن | فانكوفر- كندا(أ ف ب)

طالبت المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية أمام محكمة في فانكوفر الإثنين بالإفراج عنها مشيرة إلى مشاكل صحية، ووعدت بالامتثال لإجراءات مراقبة مشددة في كندا , حيث أوقفت بطلب من الولايات المتحدة.

ورفعت الجلسة مساء الاثنين بدون أن يعلن أي قرار في وقت ضاعفت بكين ضغوطها على أوتاوا وواشنطن طوال نهاية الأسبوع للتوصل إلى إطلاق سراح مينغ وانتشو ابنة مؤسس المجموعة.

وأعلن القاضي أن الجلسة ستستأنف الثلاثاء. ويطالب القضاء الأمريكي بتسليمه سيدة الأعمال بتهمة التواطؤ في احتيال مفترض يهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وكان مينغ وانتشو (46 عاما) وهي أم لأربعة أولاد، أوقفت في الأول من كانون الأول/ديسمبر في فانكوفر خلال توقف بين رحلتين بين هونغ كونغ والمكسيك.

وقد دعت الإثنين إلى إطلاق سراحها خصوصا بسبب مشاكل صحية قالت إنها يمكن أن تتفاقم خلال حبسها.

وأكدت ابنة مؤسس المجموعة التي تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج الهواتف الذكية والأولى في معدات الاتصالات، أيضا استعدادها للامتثال لإجراءات مراقبة صارمة طوال فترة الإجراءات.

وقال أحد محاميها ديفيد مارتن إنه إذا تم الإفراج عنها، فستتحمل كل النفقات المرتبطة بمراقبتها على مدار اليوم، موضحا أنه سيعهد بهذه التدابير إلى شركتين أمنيتين خاصتين يدير أحدها رجال شرطة وعسكريون كنديون سابقون.

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