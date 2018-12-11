إيران تؤكد إجراء تجربة صاروخية "مؤخرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد قائد قوات الجو في الحرس الثوري الإيراني الجنرال، أمير علي حاجي زادة، قيام الحرس الثوري باختبار صاروخي، ولكنه لم يشر إلى نوع الصاروخ الذي اختبر في الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وكان مسؤولون أميركيون قد أدانوا قيام إيران باختبار "صاروخ باليستي متوسط المدى"، لكن إيران لم تؤكد أو تنفي الخبر حينها.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد دَان، في الأول من ديسمبر، ما وصفها بتجربة إيرانية لصاروخ باليستي متوسط المدى، قادر على حمل عدة رؤوس، معتبراً ذلك انتهاكاً للاتفاق الدولي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015.

ووفقاً لقرار الأمم المتحدة الذي يكرس الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، فإن طهران "مطالبة" بالإحجام عن القيام بأي عمل يتعلق بالصواريخ الباليستية التي تحمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى ثمانية أعوام.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، رداً على تصريحات بومبيو، قوله إن "البرنامج الصاروخي الإيراني له طبيعة دفاعية... ليس هناك قرار من مجلس الأمن يحظر البرنامج الصاروخي وقيام إيران بتجارب صاروخية".

كما لم يؤكد قاسمي أو ينفي ما إذا كانت إيران أجرت تجربة صاروخية جديدة. وكان "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في العاصمة الأميركية واشنطن، قد كشف في سبتمبر/أيلول الماضي أن إيران، وتحت غطاء برنامج للفضاء، تقوم بتطوير ترسانتها للصواريخ طويلة المدى.

المزيد: