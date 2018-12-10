مصدر حكومي بريطاني: تأجيل التصويت على اتفاق البريسكت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

الحكومة البريطانيّة ستؤجل التصويت الحاسم على اتفاق "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي، وفق تقارير صحفية ووفق ما أفاد مصدر حكومي بريطاني

هذه التطورات تاتي بالتزامن مع كلمة مرتقبة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تلقيها أمام البرلمان، بحسب متحدثة باسم مكتب رئيس مجلس العموم البريطاني.

وكان من المتوقع أن تخسر ماي في حال جرى التصويت الثلاثاء، وسط معارضة قوية من جميع الأطراف لشروط الانفصال، وأن تؤدي هزيمتها تلك إلى الإطاحة بها.

وفي وقت سابق من الاثنين، منحت محكمة العدل الأوروبية بريطانيا، الحق في التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة دوله الأعضاء، في قرار يشكل نصرا لمعارضي "بريكست" عشية جلسة تصويت مهمة لمجلس العموم.

وأكدت المحكمة، الاثنين، في ردها على دعوى رفعتها مجموعة من السياسيين الاسكتلنديين، أن "للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب".

وأفادت المحكمة أن "إلغاء من هذا القبيل، يتم تقريره بالتوافق مع متطلباتها (بريطانيا) الدستورية الوطنية، سيبقي المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي بموجب الأحكام ذاتها" المطبقة في وضعها كعضو في التكتل.

اقرأ أيضا:

حركة بريطانية تحتج على بريكست أمام القضاء