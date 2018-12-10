محكمة العدل الأوروبية : يحق لبريطانيا التراجع عن بريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعطت محكمة العدل الأوروبية الاثنين بريطانيا الحق في التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة دوله الأعضاء، في قرار يشكل نصرا لمعارضي بريكست.

وأكدت المحكمة في ردّها على دعوى رفعتها مجموعة من السياسيين الاسكتلنديين أن "للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب".

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