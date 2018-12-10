فوز التحالف الانتخابي لرئيس وزراء ارمينيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حقق التحالف الانتخابي الذي يقوده رئيس الوزراء المستقيل نيكول باشينيان فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت الأحد، والتي دعا إليها الزعيم الاصلاحي سعيا منه إلى تعزيز سلطته في الجمهورية السوفياتية السابقة.

ونال التحالف بقيادة حزب "العقد المدني" الذي ينتمي اليه الزعيم الاصلاحي باشينيان نسبة 70,45 بالمئة من الأصوات، يليه في المركز الثاني حزب "أرمينيا المزدهرة" بنسبة 8,37 بالمئة، وفق نتائج 90 بالمئة من الدوائر الانتخابية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المركزية.

وتحالف "خطوتي" الوسطي الذي يقوده رئيس الوزراء يضم ايضا "حزب المهمة" بزعامة الناشط الحقوقي مانوك سوكياسيان.

ومن المتوقّع ان يتمكّن حزب "أرمينيا المشرقة" الليبرالي الموالي للغرب من دخول القبة البرلمانية بعد أن نال 6,33 بالمئة من الأصوات، بحسب اللجنة الانتخابية.

وكان باشينيان الصحافي السابق البالغ من العمر 43 عاما، تولى رئاسة الحكومة في أيار/مايو بعدما قاد تظاهرات سلمية استمرت أسابيع ضد الحكومة وأدت الى الإطاحة بسيرج سركيسيان الذي كان يقود الحكومة منذ عشر سنوات.

وتعهّد باشينيان بالقضاء على الفساد المستشري والتصدي للفقر، ما أكسبه تأييدا واسعا في الدولة الفقيرة التي يبغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وقال باشينيان الذي يشغل منصب رئيس الحكومة بالوكالة حاليا، في تجمع لأنصاره الأسبوع الماضي "سنحوّل أرمينيا إلى بلد صناعي بتقنية عالية ونوجهها نحو التصدير".

ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر نجح باشينيان في مناورة سياسية تمثلت في إعلان استقالته ثم الاتفاق مع النواب على الإخفاق مرتين في انتخاب رئيس جديد للوزراء.

وهذا يمثل ذريعة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وفي مركز اقتراع في وسط يريفان أبدى الناخبون تفاؤلهم بالتغيير السياسي الذي يعد به باشينيان منفّسين عن غضبهم تجاه مسؤولين سابقين فاسدين.

وقال المتقاعد بارزيك أفيتيسيان (72 عاما) لوكالة فرانس برس "بفضل الثورة سنحظى أخيرا بانتخابات نزيهة".

وتابع أفيتيسيان "اقترعت لمصلحة التغيير الإيجابي الذي يعد به نيكول (باشينيان)".

وقال الرسام غارنيك أراكيليان (52 عاما) "أريد أن يوضع جميع المسؤولين الفاسدين الذين نهبوا الشعب وأذلّوه على مدى سنوات في السجن".

وأعلنت اللجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 48,63 بالمئة عند إقفال صناديق الاقتراع الساعة الثامنة مساء (13:00 ت غ).

والأسبوع الماضي وعد باشينيان بإجراء "أفضل انتخابات في تاريخ أرمينيا"، خالية من حشو الصناديق وترهيب الناخبين.

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