بعد مقاطعة الانتخابات البلدية.. الحزب الحاكم يفوز بفنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قاطع الشعب الفنزويلي الأحد الانتخابات البلدية، الشيء الذي مهد الطريق للحزب الحاكم بالفوز و بنسبة مشاركة بلغت 27 بالمئة فقط.

وصرحت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 72,6 بالمئة. وأكدت أن ذلك يعني فوز الحزب الحاكم بـ142 من مجالس البلديات الـ156 التي جرى التصويت لاختيار اعضائها.

ونحو 20,7 مليون فنزويلي يحق لهم التصويت.

واعتبرت لوتشينا أن الانتخابات جرت في "يوم هادئ من العمل المدني والديموقراطي".

ولم تكن النتائج مفاجئة إذ توقع المحللون نسبة مشاركة ضئيلة مشيرين إلى غياب الثقة في العملية ومنع أحزاب المعارضة وانتشار الشعور بالتململ في أوساط المواطنين في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وتأتي الانتخابات قبل شهر من بدء الرئيس نيكولاس مادورو ولايته الثانية التي تستمر لست سنوات بعدما فاز في انتخابات جرت في أيار/مايو واعتبرها معارضوه والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومعظم دول أميركا اللاتينية غير شرعية.

وقال مادورو إن الفنزويليين "يمارسون حقهم في التصويت بحرية".

وأراد مادورو تعزيز السيطرة على المؤسسات في وقت يختار الفنزويليون 2459 عضوا من مجالس المدن الـ335. وكانت المعارضة تسيطر حتى الآن على ربع هذه المجالس.

اقرأ أيضا:

الإتحاد الأوروبي يدين التوترات في فنزويلا