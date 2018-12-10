الصين: معاملة مسؤولة هواوي "غير الإنسانية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتجت الصين الاثنين على المعاملة الغير الإنسانية للمديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات و التي اوقفت في كندا بموجب طلب أميركي بتسليمها، بعدما تحدثت تقارير عن عدم حصولها على رعاية طبية كافية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ للصحافيين "نعتقد أن هذا غير إنساني وينتهك حقوق الإنسان"، وذلك في وقت تطلب مينغ وانتشو الإفراج عنها بكفالة لأسباب صحية.

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