هروب جندي كوري شمالي الى الجنوب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فر جندي كوري شمالي الى كوريا الجنوبية عبر الحدود التي بدأت بيونغ يانغ وسول إخلاءها من السلاح مع تحسنِ العلاقاتِ بينهما، كما أعلن مصدرُ عسكري كوري جنوبي.

وقالت قيادةُ الجيش الكوري الجنوبي في بيانٍ إن جندياً كوريا شماليا رُصد خلال عبوره خط الفصل العسكري, مضيفاً أنه سيتم استجوابه بشأنِ تفاصيل طريقةِ وصوله إلى الجنوب وأسباب هروبه.

وتعود آخر حادثة من هذا النوع على الحدود المحصنة بين الكوريتين إلى أيار/مايو الماضي عندما لجأ مدنيا كوريا شماليان بزورق صغير إلى الجنوب عبر البحر الأصفر. ومنذ انتهاء الحرب بين الكوريتين (1950-1953) لجأ أكثر من ثلاثين ألف مدني كوري شمالي إلى الجنوب، معظمهم عبر الحدود مع الصين.

وكانت الكوريتان بدأتا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر إزالة 20 موقع مراقبة على طول الحدود شديدة التحصين بينهما، في مسعى لتخفيف التوتر في المنطقة وعلى أمل التخلص منها جميعا في المستقبل. وبموجب اتفاق تم بين جنرالات من الجانبين الشهر الفائت، اتفقت الكوريتان على إزالة 10 مواقع والابقاء على موقع واحد فقط على كل جانب من الحدود.

ولا تزال الدولتان نظريا في حالة حرب منذ انتهاء الحرب التي كرست تقسيم شبه الجزيرة وانتهت بهدنة بدلا من معاهدة سلام. إلا أنّ العلاقات تحسنت بشكل ملحوظ هذا العام مع اتفاق على سلسلة من المبادرات التصالحية.



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