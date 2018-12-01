مصرع خمسة أشخاص بانفجار في بوركينا فاسو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قتل خمسة أشخاص من بينهم أربعة من رجال الدرك، جراء انفجار عبوة محلية الصنع، شرق بوركينا فاسو، حسبما أفادت به مصادر أمنية.

وقال المصدر الأمني، إن "لغما انفجر لدى مرور سيارة الدرك التي كانت في مهمة حراسة في بونغو، ما أدى إلى خمسة أشخاص، بينهم أربعة من قوات الدرك.

و أضاف نفس المصدر أن "مدنيا قتل أيضا، ما يرفع حصيلة القتلى إلى خمسة".

ويذكر أنه في منتصف آب/أغسطس، قُتل خمسة من رجال الدرك في ظروف مماثلة على نفس الطريق الذي يربط بونغو بفادا نغورما، البلدة الرئيسية في المنطقة الشرقية.

وتتعرض بوركينا فاسو، المتاخمة لمالي والنيجر، لهجمات جهادية منذ الربع الأول من عام 2015.

وأفاد تقرير رسمي تم إعداده أواخر ايلول/سبتمبر أن الهجمات أسفرت عن مقتل 229 شخصا منذ 2015.

وتقع غالبية الهجمات في الشمال والشرق في حين تعرضت واغادوغو لثلاثة اعتداءات.

يشار إلى أن التفجيرات أودت بنحو 40 عنصرا من قوات الدفاع والأمن منذ آب/اغسطس الماضي.

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