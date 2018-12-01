قوات الفضاء الروسية تستعرض صاروخا أصاب أهدافه بدقة

أخبار الآن | موسكو- روسيا (متابعات)

ذكرت وزارةُ الدفاع الروسية السبت أن قواتِ الفضاء الروسية أجرت بنجاح تجرِبةَ إطلاق صاروخ دفاعي حديث في مضمارِ اختبار "ساري شاغان" فى كازخستان. ومن المقرر أن يعملَ نظام الدفاع الجوي الروسي لخدمةِ قوات الفضاء الروسية وهو مصممُ للحماية من الهجماتِ الجوية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات القتالية التابعة للقوات الفضائية أجرت بنجاح اختبارا لإطلاق الصاروخ المطور لنظام الدفاع المضاد للصواريخ الروسي، على أرض اختبار ساري شاغان.

وأكد الكولونيل سيرغي غراشوك، الضابط المكلف بإدارة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ التابع للقوات الفضائية الروسية، أن نظام الدفاع المضاد الجديد "أكمل المهمة بنجاح". وقال الكولونيل غراشوك إن نظام الدفاع أصاب الصواريخ الهجومية في الاختبار بدقة كبيرة.

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