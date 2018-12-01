باريس تسحب لقب "مواطنة شرف" من زعيمة بورما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قررت عمدة مدينة باريس آن هيدالغو سحبَ لقب "مواطنة الشرف" من الزعيمةِ البورمية اونغ سان سو تشي في بادرة "لا سابق لها" احتجاجا على صمتِها عن العنفِ حيال أقلية الروهينغا. وأوضح مصدر مطلع أن القرار يأتي بعد النظر في الانتهاكاتِ المُتعددة لحقوق الانسان التي لوحظت في بورما , والعنفِ والاضطهادِ الذي ارتكبتُه قوات الامن البورمية ضد أقلية الروهينغا , ووصفته الامم المتحدة بالابادة.

وسيصبح الاجراء رسميا في الاجتماع المقبل لمجلس باريس الذي يبدا في العاشر من كانون الاول/ديسمبر. وقال باتريك كلوغمان مساعد رئيسة البلدية المكلف العلاقات الدولية "انها بادرة ذات رمزية شديدة، غير مسبوقة في تاريخ مواطنية الشرف بمدينة باريس" مبديا اسفه ازاء "الصمت غير المفهوم ولا يمكن التسامح معه" للزعيمة البورمية.

وكانت عمدة باريس وجهت في نهاية 2017 رسالة للزعيمة البورمية "تعبر عن القلق وتدعوها لاحترام حقوق اقلية الروهينغا. وبقيت الرسالة دون رد"، بحسب البلدية ، ولم يسبق للزعيمة البورمية ان نددت باعمال العنف والاضطهاد بحق الروهينغا. وكانت منظمة العفو الدولية سحبت منها جائزة منحتها اياها عام 2009 ، كما سحبت كندا وعدة مدن بريطانية منها لقب مواطنة شرف.

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