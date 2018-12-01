الشرطة تشتبك مع المتظاهرين بالشانزيليزيه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اندلعت مواجهات بين مئات "المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في جادة الشانزيليزيه في قلب باريس، على هامش تظاهرة جديدة لحركة "السترات الصفراء" التي تحتج على زيادة الضرائب.



وفي تغريدة على تويتر ندد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بوجود من وصفهم بـ 1500 مخرّب لافتعال مشاكل.

وأوضح كاستانير "أن عناصر الشرطة، المنتشرين بأعداد كبيرة لتجنّب الاشتباكات التي سجّلت خلال تظاهرة سابقة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، يتصدون لهؤلاء المشاغبين".

وخيّمت سحابة من الضباب فوق نصب قوس النصر في إحدى أشهر الجادات السياحية في العالم، وسط محاولات قوات الأمن إجبار المتظاهرين على التراجع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وحاول متظاهرون ملثّمون ومقنّعون تخطي حاجز أقامته قوات الأمن للقيام بإجراءات التفتيش، كما دخلوا الجادات المتاخمة وقد تم تخريب مستوعبات النفايات وإحراقها بحسب الشرطة.

وأخضعت قوات الأمن المارة لإجراءات تفتيش مشددة، ودققت بهوياتهم وفتّشت الحقائب اليدوية. وتمت تغطية بعض الواجهات الزجاجية بألواح خشبية.

وانتشر نحو خمسة آلاف رجل أمن في باريس التي من المتوقّع أن تشهد تظاهرة بدعوة من الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) وتجمعا احتجاجيا على زيادة الرسوم على الطلاب الأجانب.

من باريس عبر الهاتف الصحفي و المحلل السياسي محمد الأسباط

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