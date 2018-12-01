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الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع

أخبار الآن| باريس- فرنسا (وكالات)

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري السترات الصفراء، كما اغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر الحكومة، واعتقلت عشرين متظاهراً في باريس . هذا كما انتشرت أكثر من 5 آلاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين في باريس يشار إلى أن هدف الاحتجاج هو أن تتراجع الحكومة عن قرارها المعلن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر برفع كبير لرسوم التسجيل في الجامعة بالنسبة للطلبة المقيمين خارج الفضاء الاقتصادي الاوروبي.

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#فرنسا #أخبار عالمية #السترات الصفراء #احتجاجات #باريس

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