"البنتاغون": قرار بتمديد بنشر قوات على الحدود مع المكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حسب مسؤولين أمريكيّين، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تلقّت طلباً من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتمديد نشر قواته على الحدود مع المكسيك، إلى نهاية يناير كانون الثاني، بعد موعد انتهائها الأصلي في 15 ديسمبر كانون الأول.

ووفقاً لوسائل إعلام، فإنه من المتوقع أن يوافق وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، على تمديد المهمة، بعد أن ألمح بقوة في الأسبوع الماضي، إلى أن وزارة الأمن الداخلي تقوم بإعداد مثل هذا الطلب.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنشر هذه القوات قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، في إطار محاولة لوقف الهجرة غير المشروعة، بالتزامنمع تدفق آلاف المهاجرين الفارين من العنف في أمريكا الوسطى صوب الولايات المتحدة.



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