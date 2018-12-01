البرلمان الفرنسي يصوت على قانون يحظر ضرب الأطفال

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صوت البرلمان الفرنسي على قانون يحظر على الوالدين ضرب الأطفال، ليلغي بذلك حقوقًا منحها نابليون بونابرت للوالدين في أوائل القرن التاسع عشر، تُجيز لهما تأديب أطفالهما.

وسيتم تعديل القانون المدني لينص على ضرورة ممارسة السلطة الأبوية من دون عنف، وأن لا يلجأ الوالدان إلى "العنف الجسدي أو اللفظي أو النفسي".

وصوت البرلمان على حظر تعنيف الأطفال بموافقة 51 صوتًا ورفض صوت واحد وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت.

وعلى خطى قرار اتخذته السويد عام 1966، سارت نحو 54 دولة بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، وأصدرت قوانين مشابهة تحظر العقاب البدني في المنزل وذلك وفقًا لبيانات فرنسية.

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