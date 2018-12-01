احتجاجات في العاصمة بوينس أيرس

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

احتشد آلافُ المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس احتجاجاً على السياساتِ الاقتصادية لمجموعة العشرين.

وحسب ما أعلنت السلطات لم تكن الاحتجاجات في أيِ مكان قريب من زعماءِ الدول الأعضاء , ونظمها تحالف من نقاباتِ العمال والجماعاتِ المعنية بحقوق الإنسان على بعدِ نحوِ خمسة كيلومترات من موقع انعقادِ القمة.

ومن المتوقع هيمنة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على جدول أعمال الاجتماعات. وطوقت الشرطة وخفر السواحل وحرس الحدود منطقة تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً حول موقع الاجتماعات وأوقفت السلطات حركة المرور في بعض المناطق في إطار إجراءات تأمين القمة.

وأسفرت تلك الإجراءات عن إغلاق بوينس أيرس، وتوقفت حركة النقل العام وأغلقت المئات من التقاطعات للسيطرة على المرور والحشود، وسببت تلك الإجراءات صعوبة وصول النشطاء لموقع الاحتجاج.

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