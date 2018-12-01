أبرز المحطات في قمة مجموعة العشرين التي توقف عندها الإعلام

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

في اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس التي بدأت الجمعة 30 ترشين الثاني (نوفمبر) وتستمر حتى 2 كانون الثاني (ديسمبر)، تعددت الأخبار والفيديوهات لرؤساء الدول المتواجدين في القمة، من البكاء إلى رسم الخرائط إلى سلامات حارة، نذكر أبرزها في ما يلي:

قبل الجلوس على الطاولة مع رؤساء الدول والحكومات أظهرت فيديوهات وصور قادة الدول المجتمعين يتبادلون السلامات الحارة فيما بينهم.

ومن المصافحة إلى البكاء، حيث ظهر الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري باكياً متأثراً بالعرض الذي دعا إليه ضيوفه في مسرح كولون.

وبينما تشتد الانقسامات بين بعض قادة الدول المجتمعين، شهد اليوم الأول من قمتهم تبادل بعض العبارات الودية كتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الأرجنتيني "شاب وسيم جدا"

كما وظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرسم خريطة خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتبرير اعتراض سفينتين أوكرانيتين في حادثة أثارت أزمة كبرى بين موسكو وكييف.

وخارج القمة، انتشرت احتجاجات في شوارع العاصمة، على السياسات الاقتصادية لمجموعة العشرين، عملت القوى الأمنية امتداده إلى أمكان قريبة من مركز القمة.

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