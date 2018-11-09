هايلي: بيونغ يانغ لم تكن مستعدة لمباحثات جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن الكوريين الشماليين "لم يكونوا مستعدين" للاجتماع الذي كان مقررا هذا الأسبوع وتم تأجيله في اللحظة الأخيرة.



وأضافت هايلي أنها لا تعتقد بوجود مشكلة كبيرة من تأجيل بيونغ يانغ اللقاء بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ شول.

وقالت هايلي للصحافيين من مقر الأمم المتحدة "كوريا الشمالية قالت إنها تحتاج الى تأجيل الاجتماع. لا أعتقد أنه كانت هناك مشكلة كبيرة".

وأضافت "لقد أجّلوه لأنهم لم يكونوا مستعدين. ما زلنا مستعدين للمناقشة".

واللقاء الذي كان مرتقبا أن يجري في نيويورك، كان يفترض أن يستفيد منه بومبيو لمحاولة إحراز تقدم في ملف نزع أسلحة كوريا الشمالية الشائك والتمهيد لقمة جديدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم جونغ اون.

وخلال مؤتمر صحافي الأربعاء في البيت الأبيض، لم يدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأي توضيح إضافي عن أسباب هذا الإرجاء.

وقال "سنقوم بذلك في يوم آخر، لكننا مسرورون جدا بكيفية سير الأمور مع كوريا الشمالية".

وكيم يونغ شول جنرال تولى سابقاً رئاسة الاستخبارات الكورية الشمالية، وهو يعتبر الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي.

وخلال أول قمة تاريخية بينهما، كان الزعيم الكوري الشمالي وعد الرئيس الأميركي بالعمل من أجل "نزع الأسلحة النووية بشكل كامل في شبه الجزيرة الكورية".



اقرا: كوريا الشمالية تهدد بتعزيز ترسانتها النووية