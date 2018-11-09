ما قصة تعرض تريزا ماي لحادث سير في بلجيكا؟

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعرض موكب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في بلجيكا لحادث سير، مما أدى إلى إصابة شرطيين، وتم نقلهما إلى المستشفى، وكان أيضا تشارلز ميشيل، رئيس وزراء بلجيكا، في نفس الموكب الذي تعرض للحادث.

فوقع الحادث على الطريق السريع، بينما كانت ماي وميشيل في طريقهما إلى مقبرة سان سيمفوريان في مونس.

حيث اصطدمت دراجتين بخاريتين بالسيارة التي تنقل ماي وميشيل، ولكن ولم يصب أي من رئيسي الوزراء في الحادث.



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