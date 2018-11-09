فرض قيود لمطالبة المهاجرين باللجوء لأمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة ستحرم المهاجرين الشرعيين بالتقدم لطلبات الحصول على اللجوء في اطار حملة لوقف الهجرة الغير شرعية

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس خطوة كبرى لفرض قيود على مطالبة المهاجرين باللجوء بأن وضعت قاعدة تجعل من الأشخاص الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة الجنوبية بشكل غير مشروع غير مؤهلين لطلب اللجوء.

وقالت كيرستشن نيلسن وزيرة الأمن الداخلي وماثيو ويتيكر وزير العدل بالإنابة في بيان مشترك ”نظامنا للجوء مضغوط بسبب عدد أكبر مما ينبغي من طلبات اللجوء غير المستحقة من غرباء يشكلون عبئا كبيرا على مواردنا ويمنعوننا من تقديم اللجوء لمن يستحقونه فعلا“.

وأضافت ”اليوم نستخدم السلطة التي منحها لنا الكونجرس لمنع الغرباء من انتهاك التعليق الرئاسي للدخول أو أي قيود أخرى مفروضة على استحقاق اللجوء“.



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