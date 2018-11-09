داعش يتبنى هجوم ملبورن في أستراليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن عملية الطعن التي حدثت الجمعة في مدينة ملبورن الاسترالية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح.

وكانت الشرطة الأسترالية أعلنت في وقت سابق عن وفاة منفذ عملية الطعن الصومالي الأصل متأثراً بإصابته بالرصاص بعد نقله للمستشفى، في قالت الشرطة إنها عثرت على عبوات غاز في سيارة المهاجم المحترقة.

واعتبرت السلطات الاسترالية الحادث بالعمل الارهابي، مشيرة إلى أن المنفذ كان يتنقل بعربة رباعية الدفع قبل تنفيذ العملية.

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