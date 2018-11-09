حريق يلتهم الغابات في كاليفورنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

التهم ما يسمى بحريق "كامب فاير" الغابات في ثماني ساعات فقط في سفوح جبال سييرا في مدينة نورثرن بكاليفورنيا.

وذكرت السلطات المحلية إنها أجلت آلاف الأشخاص من منازلهم في أعقاب اندلاع الحريق الذي وصفته بـ "سريع التحرك" في مناطق عدة بالبلاد.

ورغم المحاولات المستمرة لإخماد الحريق، إلا أنه لا يزال نشطاً جداً، وفقاً لما قاله قائد شرطة مقاطعة بوتى، كوري هونز، مضيفاً أن الحريق "تحرك بسرعة كبيرة جدًا من منطقة نائية إلى مناطق مأهولة بالسكان".

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فيما أشار رئيس هيئة الإطفاء في كاليفورنيا، دارين ريد، إلى وجود خسائر وعدد من الإصابات بين المدنيين ورجال الإطفاء.

وأخلت شرطة مقاطعة بوتي، مناطق في بلدة "بارادايس" التي يقطنها حوالي 27 ألف شخص.

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