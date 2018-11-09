تفجيرات بمقديشو توقع قتلى وجرحى

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب آخرون، في تفجير 3 سيارات ملغومة في العاصمة الصومالية مقديشو، خلال هجوم تبنته جماعة الشباب.

وفجر الإرهابيون السيارات خارج فندق في العاصمة، مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين .¤WA3 4852 ¤WA4 4852

وأضاف مصدر أمني أن قوات الأمن الصومالية قتلت 4 مسلحين حاولوا اقتحام الفندق لكنهم أخفقوا، مرجحا أن تكون الإصابات كثيرة.



وقال مصدر أمني إن الانفجارات كانت انتحارية على ما يبدو، ووقعت بالقرب من فندق "صحفي"، حيث تقع على الجانب الآخر من الشارع إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة.

وأفاد شهود عيان بوجود العديد من الجثث في الشارع، حيث وقعت الانفجارات الثلاثة.

وأعلنت حركة الشباب في الصومال مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لمحطة "أدالوس" الإذاعية التابعة لها.

وكانت الحركة تبنت في أكتوبر الماضي قتل 5 رجال رميا بالرصاص بتهمة التجسس، بينهم صومالي يحمل الجنسية البريطانية، في أحدث هجمات الحركة الإرهابية.

وانحسرت سيطرة حركة الشباب في الصومال منذ طردتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من العاصمة مقديشو في 2011، بينما تكثف الحكومة الصومالية والجيش الأميركي الهجوم على الحركة الإرهابية.

وكثيرا ما تنفذ طائرات أميركية مسيرة هجمات على الإرهابيين الصوماليين، وذكر الجيش الأميركي أنه قتل أحدهم في غارة جوية في جنوبي الصومال في أكتوبر الماضي.

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