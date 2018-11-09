إيطاليا تضبط كمية كبيرة من الهيروين في سفينة قادمة من إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطات الأوروبية، الخميس، أنها ضبطت شحنة تزن 270 كيلو غراما من الهيروين قادمة من إيران في ميناء بجنوى الإيطالي وسمحت بنقل جزء منه تحت إشراف الشرطة إلى مقصده النهائي في هولندا، حيث تم توقيف شخصين.

ووصفت الهيئة الأوروبية المعنية بتنسيق التحقيقات العابرة للحدود "يوروجست" العملية بالأكبر في جنوى منذ 20 عاما.

وذكرت الشرطة أن الهيروين كان مخبأ في أكياس البنتونيت، المسحوق الطيني المستخدم في منتجات العناية بالبشرة، والتي نقلت من ميناء بندر عباس الإيراني على متن ناقلة تحمل الاسم "أرتاباز".

وضبطت السلطات في جنوى الشحنة في 17 أكتوبر الماضي، لكنها سمحت بجزء منها بمواصلة الرحلة.

واتبعت السلطات الناقلة عبر سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا وبلجيكا قبل أن تصل إلى مستودع مهجور في روسندال بهولندا في 2 نوفمبر الجاري.

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