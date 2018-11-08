هبوط اضطراري لطائرة إندنوسية بعد انزعاج ركاب من رائحة فاكهة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ثورة عارمة أحدثتها فاكهة الدوريان على متن طائرة إندونيسية، بعد أن ضاق الركاب ذرعاً برائحة نفاذة آتية من شحنة لفاكهة الدوريان في مكان البضائع على متن الطائرة، ما أجبر أفراد الطاقم على تفريغ الشحنة .



وذكرت صحيفة «كومباس» الإندونيسية أن رائحة نفاذة كانت في استقبال الركاب أثناء صعودهم على متن الطائرة، إلا أن أحدهم فقط امتلك الشجاعة ليفاتح طاقم الطائرة في مسألة الرائحة غير المستحبة.



وكتب أمير زيدان، وهو موسيقار كان على متن الطائرة، على فيسبوك: «كانت الرائحة نفاذة بشكل متزايد، إضافة إلى أن تكييف الهواء كان متوقفاً، لذلك استدعيت إحدى المضيفات، وأعطتني استمارة لأملأها».

ووثق زيدان الحدث بكاميرته ونشرها على فيسبوك .

وأقرت الشركة أن الطائرة محملة بأكثر من طنين من هذه الفاكهة الكريهة الرائحة لكنها شددت على أن هذه الحمولة لا تشكل خطرا وأن الرائحة ستتبدد في الجو.

وشدد عبد الرحيم المسؤول في شركة الطيران على أن "الدوريان لا يعتبر منتجا خطرا في الطائرات".

وأكد أن الرائحة القوية عائدة إلى الحر الاستثنائي مشيرا إلى أن الموظفين اتخذوا اجراءات للحد من الرائحة ومن بينها رش البن المطحون على الفاكهة.

وفي نهاية المطاف أنزلت شركة الطيران الفاكهة وتمكن الركاب من الصعود إلى الطائرة بعد تأخر دام ساعة.

وقال مطار بنغكولو إنه قرر مراجعة الإجراءات المتعلقة بنقل الدوريان في المستقبل لتجنب إزعاج المسافرين.

ويقبل الكثير من الذواقة في جنوب شرق آسيا على استهلاك فاكهة الدوريان ويعتبرونها "ملكة الفاكهة" بسبب طعمها القريب من بعض الأجبان الزرقاء إلا ان منتقديها يشبهون رائحتها برائحة مياه صرف صحي وقيء وجوارب قذرة.

وهي ممنوعة في الأماكن العامة في عدة دول آسيوية.

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