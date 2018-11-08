مقتل 47 شخصاً في تصادم حافلتين في زيمبابوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي 47 شخصاً حتفهم في زيمبابوي الأربعاء جراء اصطدام بين حافلتين على طريق بين العاصمة هراري وبلدة روسابي الجنوبية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال الناطق باسم الشرطة بول نياثي "نؤكد أن 47 شخصا قضوا في حادث مروري" وقع على طريق هراري-موتاري السريع.

وذكرت صحيفة "هيرالد" الحكومية عبر تويتر أنها امتنعت عن نشر الصور من موقع الحادث لفظاعتها.

وتعد حوادث الطرق أمراً معتاداً في زيمبابوي حيث تكثر الحفر جراء سنوات من الإهمال، لكن الطريق السريع حيث وقع الحادث أعيد إصلاحه مؤخرا.

وفي حزيران/يونيو العام الماضي، قتل 43 شخصاً في حادث تعرضت له حافلة في شمال البلاد على الطريق السريع المؤدي إلى زامبيا.

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