دموع الأطفال تحكي قصة العذاب داخل معكسرات الصين الشعبية

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة

حضر نحو خمسين تلميذاً اجتماعاً في مكتب للمتطوعين الشباب في مدينة ألماتي الكازاخية ، حيث طلبوا من السلطات المحلية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الضغط على السلطات الصينية من أجل الإفراج عن آبائهم وإعادتهم لكازاخستان.

وع تحكي قصة العذاب واقهر الذي تعيشه الأقليات المسلمة في معسكرات الاعتقال الصينية .

دموع تستجدي دول العالم لوضع حد لهذه المعاناة .. دموع الأطفال هذه هي أبلغ رسالة للسلطات الكازاخية على المساعدة في إطلاق سراح آبائهم من معسكرات الصين الشعبية في إقليم تشينغ يانغ شمال غرب الصين.

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فقد حضر نحو خمسين تلميذاً اجتماعاً في مكتب للمتطوعين الشباب في مدينة ألماتي الكازاخية ، حيث طلبوا من السلطات المحلية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الضغط من أجل الإفراج عن آبائهم وإعادتهم لكازاخستان.

هذا وأكد عدد من الأطفال إن أهاليهم قد اعتُقلوا وأُرسلوا إلى معسكرات إعادة التأهيل بينما كان يسافرون إلى موطنهم في تشينغ يانغ ، التي تقع على الحدود مع كازاخستان.

يذكر ان دولا عديدة كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قد دعوا الصين إلى إغلاق معسكرات الاعتقال التي كشفت تقارير موثقة أنها تحتجز نحو مليونين من أقلية الإيغور وأقليات مسلمة أخرى.

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بدورها لجنة الأمم المتحدة لخبراء حقوق الإنسان قالت إنها تلقت العديد من التقارير الموثوقة بأن مليون شخص من الإيغور في الصين محتجزون في ما يشبه معسكر اعتقال مكثف تحيط به السرية, كما تم إعتقال مئات الآلاف من أقليات مسلمة أخرى في الإقليم ذاته.

أما هيومن رايتس ووتش فقالت أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على لسان أحد مسؤوليها إن الصين فشلت في تقديم تفسيرات موثوقة للانتهاكات الجسيمة ضد الإيغور بما في ذلك معسكرات التعليم السياسي في إقليم تشينغ يانغ.