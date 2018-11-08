حوادث شركة الطيران ليون إير الإندونيسية تتوالى

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير"، الخميس 8 تشرين الثاني / نوفمبر، أن جناح طائرة ركاب تابعة لها أصيب بأضرار بعدما اصطدم بعمود إنارة في أحد المطارات بجزيرة سومطرة.

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وذكر المتحدث باسم الشركة دانانغ ماندالا بريهانتورو، أنه لم تسجل إصابات بين ركاب الرحلة التي كانت متجهة من بنجكولو إلى جاكرتا ، مضيفا أن طرف جناح الطائرة اصطدم بعمود الإنارة بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع .

وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى.

ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من أسبوع من تحطم طائرة أخرى تابعة لشركة "ليون إير" في بحر جاوة خلال قيامها برحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.



