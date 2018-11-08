تحديد هوية مطلق النار في حانة بكاليفورنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حددت السلطات الأميركية الخميس هوية المسلح الذي أطلق النيران في حانة في لوس أنجلوس في جنوب كاليفورنيا ما أسفر عن مقتل 12 شخصا، وهو عنصر سابق في قوات البحرية الأميركية عمره 28 عاما.

وقال مسؤول بالشرطة إن مطلق الرصاص يدعى ديفيد لونغ ، فيما أشار بأن المتهم قتل نفسه إثر الحادث "



وأوضح المسئول قائلاً "لقد سبق وتعاملنا مرارا مع لونغ خلال السنوات الماضية، حوادث صغيرة وتصادم مروري".

وأشار إلى أن الشرطة استدعيت إلى منزله في نيسان/ابريل الفائت اثر شكوى عن احداثه ازعاجا موضحا أن عناصر الشرطة "شعروا بأنّه ربما يعاني من اضطرابات نفسية".

وعثر على المشتبه به مقتولا اثر اقتحامه حانة بورديرلاين في بلدة ثوسند أوكس الراقية في في لوس أنجليس حيث كان ينظم حفل طلابي.

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