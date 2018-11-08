إلقاء القبض على شخص خطط لقتل رئيس وزراء إسبانيا

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضبطت الشرطة الكتالونية اليوم الخميس، شخصاً قالت إنه خطط لقتل رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، بحسب ما نشرته الشرطة على حسابها الرسمي على "تويتر".

وألقت الشرطة القبض على المتهم في مدينة تيراسا بمدينة كتالونيا، الواقعة إلى الشمال من برشلونا، موضحة أنه كان يملك أسلحة مختلفة في منزلة.

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وكان سانشيز استلم زمام تشكيل الحكومة في يونيو/ حزيران 2018، في الوقت الذي كانت إسبانيا تعاني فيه قبل عام من توترات إثر أزمة الاستقلال الكتالونية، وكان يرأس حزب العمال الاشتراكي هناك.

ولم تكشف الشرطة بعد عن هوية الشخص أو دوافعه للتخطيط لهذه العملية.

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