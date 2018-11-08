إصابات باصطدام لناقلة نفط وسفينة حربية في بحر الشمال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيب 7 أشخاص بجراح طفيفة، بعدما اصطدمت ناقلة نفط يونانية بسفينة حربية نرويجية في بحر الشمال.

وأخلي طاقم السفينة الحربية البالغ عددهم 137 فردا، وذلك لحدوث تسرب في السفينة ما يجعلها عرضة للغرق.



وأفادت تقارير أنه تم سحب السفينة من المنطقة التي وقعت فيها الحادثة إلى منطقة ذات مياه ضحلة لمنع غرقها، بحسب موقع "فليت مون" لمراقبة حركة السفن.

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يشار إلى أن الفرقاطة هيلغة إنغستاد دخلت الخدمة العسكرية عام 2009، وتضم على متنها مدافع وطوربيدات وطائرة مروحية.

كما لحقت أضرار طفيفة بناقلة النفط اليونانية "سولا تي أس" التي تحمل العلم المالطي.

يشار إلى أن طول ناقلة النفط يصل إلى 250 مترا، وعرضها 44 مترا، وتم بناؤها عام 2017.

