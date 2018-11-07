مؤتمر صحافي لترامب بعد نتائج انتخابات منتصف الولاية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



حقق الديموقراطيون انتصارا كبيرا مساء الثلاثاء في الانتخابات التشريعية الأميركية بمنتصف الولاية الرئاسية بانتزاعهم السيطرة على مجلس النواب، لقاء تراجع أقليتهم في مجلس الشيوخ، ما شكل مشهدا سياسيا متباينا اغتنمه الرئيس دونالد ترامب لينادي بـ"النجاح".

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مؤتمرا صحافيا كما أعلنت الناطقة باسمه ساره ساندرز على تويتر.

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