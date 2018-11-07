عودة الأمور إلى طبيعتها بمحطة قطارات بمدريد عقب انذار كاذب

أخبار الآن | مدري د- اسبانيا (كونا)

قال التلفزيون الاسباني الرسمي اليوم الاربعاء إن الامور عادت الى مجراها الطبيعي في محطة قطارات أتوتشا في العاصمة مدريد

كما حصل من قبل في محطة برشلونة مضیفا ان الانذار بوجود قنابل في المحطتین كان إنذارا كاذبا.

واضاف التلفزیون ان قوات الشرطة فحصت محطة أتوتشا بعد اخلاء جمیع الركاب والعاملین وتبینت من انھا لا یوجد داع للقلق وھو ما أكدته الشرطة الاسبانیة عبر حسابھا الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تویتر.

واوضح ان الانذار انطلق بدایة في محطة القطارات سانتس في مدینة برشلونة عندما كشف الماسح الضوئي للامتعة وجود ما یشبه القنبلة الیدویة في حقیبة كبیرة الحجم یعود ملكھا لسیدة ولم یكن قد تبین ان كانت قنبلة ام مجرد قارورة عطر.

ذكر ان الخدمة عادت بشكل طبیعي الى محطة سانتس البرشلونیة قبل اخلاء محطة مدرید وعاد المسافرون الى قطاراتھم مع شيء من التأخير.

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