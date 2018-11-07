بومبيو يستثني مشروع تطوير ميناء من عقوبات إيران
أخبار الآن | واشنطن- امريكا (متابعات)
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو منح استثناء من العقوبات للسماح بتطوير ميناء في إيران ضمن مشروع تقوده الهند لإقامة ممر نقل جديد لإنعاش الاقتصاد الأفغاني.
وأوضح المتحدث ان هذا الاستثناء الذي منحه بومبيو من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران يوم الاثنين سيتيح أيضا مد خط سكك حديدية من ميناء تشابهار إلى أفغانستان وشحن السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الأغذية والأدوية إلى البلد الذي تمزقه الحرب. وأكد المتحدث أن هذا سيسمح لأفغانستان أيضا بمواصلة استيراد منتجات البترول الإيرانية.
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