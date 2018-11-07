بومبيو يستثني مشروع تطوير ميناء من عقوبات إيران

... برنامج كوريا الشمالية الصاروخي يهدف للضغط على واشنطن قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو إن ال ( سي آي إي ) تعتقد أن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي يهدف للضغط وليس فقط للدفاع عن النفس

... بومبيو يلتقي كبير مساعدي زعيم كوريا الشمالية أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أنّه سيلتقي هذا الأسبوع في نيويورك نظيره الكوري الشمالي..

... وزراء حكومة ترمب الجديدة دخل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب البيت الأبيض، وبدأ في ممارسة مهامه في الحكم على رأس هرم حكومي جديد يتألف من عسكريين سابقين ورجال أعمال..

... كندا تعلن حاجتها لـ 350 ألف مهاجر سنويا أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين، أن كندا ستستقبل 40 ألف مهاجر إضافيّا بشكل سنوي بدءا من العام المقبل، ليرتفع العدد من 310 آلاف سنويا حاليا إلى 350 ألف مهاجر

... رئيس أوكرانيا يعتبر عقوبات روسيا جائزة وصف الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو يوم الإدراج على قائمة عقوبات روسية بالحصول على جائزة، مضيفا أن موسكو يجب أن تسحب قواتها وأسلحتها من الأراضي الأوكرانية..