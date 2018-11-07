بومبيو يرجئ محادثاته مع مسؤول كوري شمالي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أرجَأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لقاء كان مقررا الخميس في نيويورك مع مساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى أجل غير مسمى دون ذكر الأسباب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن اللقاء سيتم في تاريخ لاحق عندما يسمح جدول أعمال كل من الجانبين بذلك.

ولم توضح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أسباب تأجيل المحادثات بين بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي الكبير التي كانت تهدف إلى إحراز تقدم في ملف نزع أسلحة كوريا الشمالية الشائك و التمهيد لقمة جديدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم.

وأكدت ناورت ان "المحادثات الجارية متواصلة" مضيفة أن "الولايات المتحدة لا تزال تركز على احترام التعهدات التي قطعها الرئيس ترامب والزعيم كيم خلال قمة سنغافورة في حزيران/يونيو".

في سنغافورة وخلال أول قمة تاريخية بينهما، وعد الزعيم الكوري الشمالي الرئيس الاميركي بالعمل من أجل "نزع الاسلحة النووية بشكل كامل في شبه الجزيرة الكورية" ثم تم تكليف مايك بومبيو بالتفاوض خصوصا مع كيم يونغ شول، أحد أعلى مسؤولي كوريا الشمالية، برغم أن مضمون وجدول أعمال هذا التعهد لا يزالا مبهمين. لكن مفاوضات المتابعة تراوح مكانها وشهدت عدة عثرات.

وفي مطلع تموز/يوليو قام بومبيو بزيارة الى بيونغ يانغ لكنها لم تحقق أي نتائج وفي نهاية آب/اغسطس الغى ترامب في اللحظة الاخيرة زيارة أخرى كانت مقررة لوزير خارجيته الى كوريا الشمالية، مقرا للمرة الاولى بعدم إحراز تقدم كاف.

وكان بومبيو صرح عند الإعلان عن الاجتماع مع شول، إنه يتوقع "تحقيق بعض التقدم الجدي" الذي يشمل وضع الأسس لقمة ثانية بين ترامب وكيم جونغ أون. وكيم يونغ شول جنرال تولى سابقاً رئاسة الاستخبارات الكورية الشمالية، وهو يعتبر الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي.

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