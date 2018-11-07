بدء إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أغلقت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أبوابها الثلاثاء في نهاية نهار انتخابي طويل.

فقد أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في 6 ولايات هي إنديانا وكنتاكي وفيرمونت ونيوهامشير وفيرجينيا وكارولينا الجنوبية.

وبحسب النتائج التي تتوالي من الانتخابات حتى الآن فقد حصد الحزب الجمهوري 27 مقعدا مقابل 33 لصالح الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.

ويتقدم الحزب الديمقراطي في ولاية فلوريدا للفوز بالدوائر الانتخابية الثلاثة عن 3 مقاعد للولاية في مجلس النواب.

أما في مجلس الشيوخ فقد نال الحزب الجمهوري 42 مقعدا مقابل 31 مقعدا للحزب الجمهوري.

وتم إعادة انتخاب النائب الجمهوري هال روجرز في ولاية كنتاكي، والجمهوري تيد يوهو عن الدائرة الثالثة والديمقراطي تشارلي كريست عن الدائرة 13 في ولاية فلوريدا.

وفاز النائب الديمقراطي جون لويس في ولاية جورجيا، والديمقراطي بوبي سكوت في فرجينيا وكلاهما بالتزكية.

كما فاز السيناتور المستقل بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت.



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