الاستخبارات الألمانية تبحث في حادث قد يرتبط بعمل إرهابي

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تجري ألمانيا تحقيقا مكثفا في سرية تامة عن حادث وضع قضيب معدني فوق قضبان السكك الحديدية التي تربط بين مدينتي نورينبرج و ميونخ وفق ماذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية. وترجح التحريات الألمانية احتمال وجود عمل ارهابي خلف الحادثة، خصوصا بعد أن استهدف تنظيم ارهابي قطارات السكك الحديدية في اوروبا العام الماضي.

وحسب تسريبات أمنية، فإن القضيب المعدني كان أضعف من أن يتحمل سرعة القطار (200 كم/ ساعة)، ومن ثم تهشّم تحت عجلات القطار المنطلق. وسجلت كاميرات مراقبة مجهولين يضعون القضيب الحديدي فوق القضبان، قبل وقت قصير للغاية من عبور القطار، بينما ترجّح التحريات أن المنفذين استهدفوا إخراج القطار عن مساره أو التسبب في انقلابه، ومن ثم سقوط أكبر عدد ممكن من الضحايا.

وتضاعفت المخاوف في ظل تصاعد احتمالية وقوف عمل إرهابي خلف الحادثة، وبخاصة في ظل التهديدات الشهيرة الصادر عن تنظيم ارهابي العام الماضي باستهداف قطارات السكك الحديدة في أوروبا.

وكانت مجلة تنظيم القاعدة الإلكترونية الإنجليزية الشهيرة "إنسباير/ وحي"، قد نشرت تقريرًا في أغسطس 2017 يحثّ أنصارها على بدء حرب "حرف القطارات وانقلابها".

وشرحت "إنسباير" تفصيليًّا كيفية تعطيل السكك الحديدية بوضع أداة على القضبان لجعل القطارات تنحرف عن مسارها، ما قد يتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وإثارة الرعب بين المسافرين والركاب.

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