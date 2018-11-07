إقبال كبير على الانتخابات الأمريكية النصفية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إقبالا كبيرا من قبل المصوتين في عملية التصويت المبكر، لتتفوق على الانتخابات التي أجريت عام 2014 تحت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقد أدلى 33 مليون ناخب بأصواتهم على الأقل في جميع الولايات، وفقا للإحصائيات الأولية وذلك قبل إعلان النتائج.

وتشير أرقام الشركة إلى أن عدد الأصوات المبكرة حتى اللحظة، تجاوز عددها في انتخابات عام 2014، إذ بلغ العدد حينها 22 مليون صوتا، ويعد ذلك مؤشرا على رغبة الأمريكيين الكبيرة بالحكم على ما قدمته إدارة دونالد ترامب خلال العامين الماضيين.

وأظهرت المؤشرات الأولى للتصويت المبكر أن صغار السن والذين يشاركون في الانتخابات للمرة الأولى بالإضافة إلى نسبة مرتفعة من السيدات اختاروا التصويت للديمقراطيين.

ورغم هذه المؤشرات إلا أن الوقت لايزال مبكرا للقفز إلى الاستنتاجات، فمن غير الواضح حتى اللحظة إذا كانت الأصوات المبكرة تصب في مصلحة الديمقراطيين أو الجمهوريين في الولايات المهمة.

ولايزال الإقبال على هذه الانتخابات أقل من الإقبال على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وهو أمر منطقي نظرا للاهتمام الذي يوليه الأمريكيون لانتخابات الرئاسة.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى كل 4 سنوات في منتصف الفترة الرئاسية لكل رئيس أمريكي، ويتنافس فيها الديمقراطيون والجمهوريون على مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

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