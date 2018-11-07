إدانة مهاجم مترو الأنفاق في مانهاتن بست تهم

أخبار الآن | مانهاتن - الولايات المتحدة (رويترز)

صدر حكم بإدانة البنغلاديشي المتهم بتفجير قنبلة في شهر ديسمبر كانون الاول الماضي في ممر لمترو الأنفاق في مدينة نيويورك بجميع التهم الجنائية الست الموجهة إليه، بما في ذلك استخدام أسلحة دمار شامل ودعم منظمة إرهابية، اذ أنه قام بالهجوم نيابة عن تنظيم داعش، وفقاً للمدعين الفدراليين.

وجاء الحكم ضد المدعو عقائد الله، البالغ من العمر 28 عاماً، بعد محاكمة استمرت لمدة أسبوع في محكمة مانهاتن الاتحادية. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي عقائد الله للتعليق على الحكم. ولم يطعن المحامون في اتهامات التفجير، لكنهم قالوا إن دافعه للتفجير كان إنهاء حياته، وليس دعم داعش رغم تأثره بدعاية الجماعة المتشددة عبر الإنترنت.

وكان عقائد الله قد اعتقل في ديسمبر الماضي بعد تفجير قنبلة محلية الصنع في نفق للمشاة يربط بين خطين لمترو الانفاق ومحطة للحافلات في وسط مانهاتن، ولم يسفر الانفجار حينها عن ضحايا.

وقال ممثلو الادعاء الفدراليون إن عقائد الله صنع القنبلة من أنبوب مأخوذ من موقع بناء حيث كان يعمل كهربائياً مستخدماً رؤوس الثقاب والسكر كمتفجرات وبراغي وشظايا. وقالوا إنه استلهم من الدعاية التي يبثها تنظيم داعش على شبكة الإنترنت التي تحث مؤيدي التنظيم على تنفيذ هجمات "الذئب الوحيد".

وأضافوا أن عقائد الله نشر على فيسبوك قبل الهجوم رسالة وجهها للرئيس الأمريكي ترامب يقول له فيها أنه فشل بحماية أمته، وأتبعها برسالة بالعربية فيها دعم لداعش.

وعاش عقائد الله مع أمه وأخته واثنين من أشقائه في بروكلين وكان يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

وفي وقت الهجوم كانت زوجته تعيش في بنغلاديش، كما كان عمر ابنهما ستة أشهر. وقالت زوجته لمحققين بنغلاديشيين إنه لم يكن يصلي بانتظام قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، وقال المسؤولون إنه لا يملك سجلاً جنائياً في بلده الأم.

المزيد من الأخبار

"ألكسندريا كورتيز" تدخل التاريخ كأصغر نائبة في كونغرس أمريكا

بيلوسي: الولايات المتحدة سئمت الانقسامات



