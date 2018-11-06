مبعوث ترامب: إيران تهدد السلام والأمن ونملك خطة لردعها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرح برايان هوك، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى إيران" ان إيران تمثل تهديداً للسلام والأمن الدولييّن . وأضاف أن الإدارة الأميركية تنتهج خطة شاملة لمواجهة نشاطاتها الإرهابية وستُفعِّـل العقوبات وكافة الإجراءات الأخرى لردعها.

ونوه أيضاً الى مضاعفة العقوبات على ايران في حال حاولت الإفلات منها وستطال جميع الدول التي تحاول التعامل مع طهران وأشار هوك إلى أن هنالك تنسيقاً مع السعودية والإمارات في المحافظة على استقرار الأسعار وضمان الطلب للنفط بعد العقوبات النفطية التي فرضتها واشنطن على إيران.

وذكر أن ألسعودية تبلي بلاءاً حسناً في المحافظه على استقرار أسعار النفط وضمان الطلب مضيفاً أنه التقى بوزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" في السعودية أغسطس الماضي

وأضاف: "خلال هذه الفترة نسقنا مع حلفائنا فقد تقابلت مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في السعودية أغسطس الماضي والذي يبلي بلاءاً حسناً في المحافظة على استقرار الأسعار وضمان الطلب بالإضافة الى ان الإمارات أيضاً قامت بعمل مساعد ، ونحن مسرورون بهذه النتائج التي تهدف إلى عزل إيران اقتصادياً ودبلوماسياً".

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