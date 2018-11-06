لقاء مرتقب بين بوتين وترامب في باريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه سيكون هناك لقاء قصير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في باريس لبحث إجراء محادثات ثنائية محتملة في موعد لاحق.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، عن إمكانية لقاء بوتين وترمب، خلال مؤتمر المجموعة العشرين، التي ستعقد قريباً في الأرجنتين.

وقال بيسكوف: "الرئيسان سيلتقيان في باريس، لكن اللقاء الأوسع سيكون خلال لقاء مجموعة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين".

وأضاف بيسكوف: "من المؤكد أن اللقاء الشامل والطويل سيكون في الأرجنتين، لكن لقاء باريس سيكون مجرد تمهيد ووضع النقاط التي سيتطرق إليها ترمب وبوتين".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن أنه "غير متأكد" من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في باريس، ولا يستثني أن يلتقيا خلال اجتماعات "مجموعة العشرين" في الأرجنتين.

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