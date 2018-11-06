القس فوربا: خاطفو الأطفال من مدرسة بالكاميرون لا يريدون فدية

أخبار الآن | باميندا - الكاميرون (رويترز)

قال المشرف على الكنيسة المشيخية في الكاميرون القس فونكي صموئيل فوربا، إنه تحدث مع الخاطفين ، مضيفا أنهم لا يريدون الفدية وإنما إغلاق المدارس. جاء ذلك بينما تشن السلطات الكاميرونية، اليوم الثلاثاء، عمليات واسعة النطاق للبحث عن 78 طفلا، بالإضافة 3 عاملين، اختطفوا، صباح أمس الإثنين

يذكر أنه شهدت مناطق شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون حركة تمرد انفصالية خلال السنوات الأخيرة، ودعا الانفصاليون، الذي يطالبون باستقلال اثنين من المناطق الناطقة بالإنجليزية، في وقت سابق إلى مقاطعة المدرسة.

وأضاف فوربا: "أنهم لا يريدون أي فدية، كل ما يريدونه هو إغلاق المدارس، ونحن وعدناهم بإغلاق المدارس"، متابعا: "نصلي من أجل أن يحرروا الأطفال والمدرسين ونأمل تحقق لك".

وليست هذه المرة الأولى التي يختطف فيها طلاب في المنطقة، وهي معقل للانفصاليين، إذ أنه في 19 أكتوبر الماضي، تم اختطاف 5 طلاب من مدرسة أتيلا العليا، وهي مدرسة ثنائية اللغة، على يد مسلحين مجهولين، ولا يزال مصيرهم مجهولا.

ويقول الانفصاليون إن نظام المدارس الكاميرونية يحجم نظام المدارس المعتمدة على اللغة الإنجليزية الذي ورثته المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية عن البريطانيين.

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