القبض على ستة أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجوم على الرئيس الفرنسي

... سنغافورة تعتقل ثمانية عمال من بنجلادش للاشتباه بصلتهم بداعش أعلنت السلطات في سنغافورة، اعتقال ثمانيةَ عمال من بنجلادش للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات في بلادهم

... اعتقال 7 أشخاص فى ماليزيا للاشتباه فى انتمائهم لداعش اعتقلت الشرطة الماليزية سبعة أشخاص يشتبه فى انتمائهم لداعش وتخطيطهم لشن هجمات فى البلاد.و قال قائد الشرطة الوطنية إنه تم اعتقال المشتبه فيهم السبعة خلال الأيام الثلاثة الماضية فى عدة ولايات.

... "فوبيا" تعاني منها زوجة "ماكرون" ربما تعيق أداء مهامها شغلت "بريجيت ماكرون"، زوجة رئيس فرنسا الجديد مساحات كبيرة من الصحف والمواقع العالمية.. فما هي الـ "فوبيا" التي قد تعيق مهامها كسيدة أولى؟

... هبوط في أسعار النفط إثر العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، يوم الإثنين، إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.

... واشنطن ستعفي 8 دول من عقوبات إيران نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول أمريكي قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لـ 8 دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني..