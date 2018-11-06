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القبض على ستة أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجوم على الرئيس الفرنسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
 

ألقت السلطات الفرنسية القبض على ستة أشخاص، للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم على الرئيس إيمانويل ماكرون.

واستناداً إلى دوائر قضائية ذكرت أن جهاز الاستخبارات الداخلي ألقى القبض على المشتبه بهم صباح اليوم وفتح الادعاء العام في العاصمة الفرنسية التحقيق في واقعة تتعلق بمكافحة الإرهاب ، ويُعْتَقَد أن المشتبه بهم يمنيون.

مصدر الصورة: Getty Images Europe

 

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