ارتفاع الإنفاق الأمني في منطقة تشينغ يانغ الصينية المضطربة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توصل تحليل أكاديمي للإنفاق الحكومي إلى أن الإنفاق على البناء الأمني في منطقة شينغ يانغ الصينية قد تضاعف ثلاث مرات في عام 2017 حيث اتهمت الصين باعتقال ما يصل إلى مليون شخص من الأويغور وغيرهم من المسلمين.

و بحسب تقرير نشرته مؤسسة "جيمس تاون" الأمريكية بعد أن تحققت من البيانات الرسمية لميزانية الحكومة الصينية، فإن الإنفاق على البناء الأمني في شينغ يانغ قد ارتفع العام الماضي بنحو 2.90 مليار دولار. وتقول بكين إن "مراكز التدريب المهني" في معسكرات شينجيانغ تعلِّم مهارات التوظيف والمعرفة القانونية التي تهدف إلى الحد من التطرف الديني.

وقال أدريان زينر، عالم الأنثروبولوجيا في المدرسة الأوروبية للثقافة واللاهوت في ألمانيا أنه رغم زيادت المنطقة من بناء المخيمات، فأرقام ميزانية شينجيانغ لا تعكس زيادة الإنفاق على التعليم المهني ولا تعكس زيادة في القضايا الجنائية التي تنظر فيها المحاكم والنيابة العامة.

وأشار الى أن أرقام ميزانية شينغ يانغ تعكس فقط أنماط الإنفاق بما يتماشى مع بناء وتشغيل معسكرات لإعادة توعية سياسية آمنة للغاية تهدف إلى سجن مئات الآلاف من الأويغور بأقل قدر ممكن من الإجراءات القانونية.

ووجد أيضا أنه على الرغم من حملة "التدريب المهني" الكبيرة المزعومة في شينغ يانغ، فإن نتائج العمالة لم تتحسن بشكل ملحوظ، وفقا للأرقام الرسمية للتوظيف في المنطقة.

و قد دفعت تقارير الاعتقالات الجماعية والمراقبة الصارمة للأوغور وغيرهم من المسلمين الولايات المتحدة إلى النظر في فرض عقوبات على المسؤولين والشركات المرتبطة بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

بعد أن أصدر المسؤولون الصينيون في البداية إنكاراً شاملاً، قالوا في الأسابيع الأخيرة إنهم لا يفرضون الاحتجاز التعسفي وإعادة التثقيف السياسي عبر شبكة من المخيمات السرية، بل يقومون بإرسال بعض المواطنين المذنبين بارتكاب "جرائم بسيطة" إلى المراكز المهنية لتوفير فرص العمل.

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