إيني: ندرس استخدام نفط إيران

أخبار الآن | ميلانو- إيطاليا (رويترز)

قال متحدث باسم شركة النفط الإيطالية الكبرى إيني إن الشركة ستنظر في إجراءات العقوبات المفروضة على إيران لترى ما إن كان بمقدورها استخدام خامات النفط الإيرانية بما يعطيها مرونة أكبر في شراء الإمدادات. غير أن الشركة قالت إنها ستحترم تماما قرارات المجتمع الدولي بخصوص القواعد والعقوبات فيما يتعلق بإيران.

وأضاف المتحدث ”إيني تنظر في... البنود لترى ما إن كان القرار يسمح لها بالأخذ في الاعتبار استخدام الخامات الإيرانية لمزيد من المرونة في نظامها الخاص بإمدادات الخام“. أعادت الولايات المتحدة اليوم الاثنين فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية.

غير أن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة لثمانية مستوردين للنفط الإيراني، هم الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، مما يسمح لتلك الدول بمواصلة الشراء من إيران. وقالت إيني إنه ليس لها وجود في إيران وإن تأثير الإعفاء الممنوح لإيطاليا على أنشطتها بشكل عام هو تأثير طفيف.

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