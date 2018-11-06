إزالة مخيم للمحتجين قرب مطار فرانكفورت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



بدأت شرطة مدينة فرانكفورت الألمانية بإزالة مخيم أقامه محتجون بالقرب من المطار الدولي للمدينة ، ويشارك مئات من رجال الأمن في الإزالة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن نحو 15 محتجاً من أجل البيئة أبلغوا بضرورة مغادرة المخيم ، واضطرت الشرطة لاستخدام رافعات لجلب المحتجين من الأماكن التي اتخذوها مسكنا لهم في أعالي الأشجار.

ويعترض المحتجون على إنشاء طريق يربط مطار فرانكفورت الدولي، أكبر مطار ألماني، بطريق السريعة ماراً بغابات.

وقالت شركة فرابورت المشغلة للمطار، إن إنشاء الطريق، الذي يصل بين صالة 3 التي ستبنى لاحقاً في إطار توسيع المطار، يحتاج مساحة نحو 4.5 هكتارات من أراضي الغابة.

وحسب الشركة، فإن هذه المساحة هي الأخيرة التي تتطلبها توسعة المطار، التي تحتاج إجمالاً 282 هكتاراً من الغابة.

ولتعويض المساحة الخضراء، أعادت فرابورت تشجير 288 هكتاراً.

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