مسؤولون ينفون إغلاق مطار هيثرو

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نفى مسؤولون في مطار هيثرو إغلاق أي من مباني الركاب في المطار، بعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية بإغلاق وتأجيل العديد من الرحلات الجوية عقب العثور على طرد مشبوه في مكتب تسجيل الوصول.

وقالت صحيفة ديلي إكسبرس إنه تم اكتشاف الطرد في مكتب تسجيل الوصول لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية El Al – العال في مبنى الركاب رقم 4.

وقد سارعت الشرطة المسلحة إلى مكان الحادث ، وأغلقت المنطقة وأخلائها، بحسب الصحيفة.

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