واشنطن: كثير من الأوروبيين يدعمون سياساتنا تجاه إيران

أخبار الآن | واشنطن - امريكا (وكالات)

قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الاثنين، إن كثيراً من الأوروبيين يدعمون ما نقوم به تجاه إيران.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخزانة الأميركي، أن السعودية "تقدم دعماً كبيراً" في مواجهة الإرهاب، بينما تزعزع إيران استقرار المنطقة.

واعتبر بومبيو أن الاتفاق النووي مع إيران لم يمنع تدخلاتها في دول المنطقة.

إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إنه "سنعمل على ضمان حصول الإيرانيين على المواد الإنسانية.

وأضاف منوشين أن إيران ستظل معزولة دولياً حتى تغير من سلوكها.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ الاثنين، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

كما تهدف الإدارة الأميركية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.

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