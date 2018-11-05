واشنطن تستثني سول من العقوبات الإيرانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية، أن بلاده حصلت على استثناء من الولايات المتحدة بشأن استيراد النفط الإيراني وذلك مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على طهران.



وأعلنت الولايات المتحدة، أنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني رغم العقوبات على طهران، التي تهدف لإجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.



وتعد كوريا الجنوبية أحد حلفاء الولايات المتحدة، وأحد أكبر المشترين للنفط الإيراني في آسيا، وقد طلبت من واشنطن "أقصى قدر من المرونة" الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت بعض شركات المقاولات الكورية الجنوبية عقودا مرتبطة بالطاقة في إيران، بسبب صعوبات في التمويل.

وبموجب القانون الأميركي يمكن منح استثناءات لفترة تصل إلى 180 يوما.

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