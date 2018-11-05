هوك: العقوبات لن تلحق ضررا بأسواق النفط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، إن عقوبات بلاده على إيران لن تلحق أضرارا بأسواق النفط العالمية، مؤكدا بأن طهران تكبدت خسائر مالية فادحة لنحو ملياري دولار أمريكي خلال الأشهر الماضية.

وأضاف هوك في تصريحات صحفية، في اليوم الأول من بدء سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية التي تستهدف بصورة رئيسية قطاع الطاقة الإيراني، أن العقوبات لن تؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط عالميا

وأضاف قائلاً "لقد أخرجنا مليون برميل (من النفط) من السوق وهذا وحده سيقلص إيرادات النظام الإيراني النفطية بملياري دولار".

وأشار إلى أن أكثر من مئة شركة كبرى، انسحبت من السوق الإيرانية من جراء العقوبات.

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